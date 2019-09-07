В украинско-молдавском пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" состоялось открытие контактного пункта, который будет обеспечивать сотрудничество и круглосуточную взаимодействие пограничников двух стран.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию распространила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Контактный пункт - это форма сотрудничества между пограничниками Украины и Молдовы. Он будет способствовать обмену информацией, направленной на борьбу с трансграничной противоправной деятельностью на украинско-молдавской границе.

Для персонала контактного пункта оборудованы отдельные помещения в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Пограничники имеют доступ ко всем необходимым информационным базам данных.

Пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" расположен на территории Республики Молдова, в 60 км от Одессы по трассе "Одесса-Рени".

Совместный погранично-таможенный украинской-молдавский контроль в этом пункте пропуска был введен с декабря 2017 года, а 28 декабря 2018 года был открыт обновленный пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Этот пункт пропуска был полностью реконструирован за счет средств ЕС.