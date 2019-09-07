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Польский кандидат в Еврокомиссию фигурирует в расследовании о мошенничестве

Суббота, 7 сентября 2019, 11:51

Кандидат Польши в следующую Европейскую комиссию находится под следствием агентства ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF в связи с предполагаемыми нарушениями в возмещении командировочных расходов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель OLAF немецкому изданию Der Spiegel.

Эти обвинения относятся ко времени, когда Януш Войцеховский был депутатом Европарламента в период между 2004 и 2014 годами.

Кандидат на должность еврокомиссара заявил, что он заплатил 11 250 евро за "недостаточно документированные" командировочные расходы за период с 2009 по 2011 годы "по собственной инициативе".

Однако, согласно сообщению СМИ, расследование OLAF связано с дополнительными транзакциями, а информация из Европейского парламента показывает, что соответствующие суммы находятся "в диапазоне пятизначной суммы".

Считается, что Войцеховский, член Европейской аудиторской палаты и бывший заместитель председателя комитета Европарламента по сельскому хозяйству, получит сельскохозяйственный портфель в комиссии Урсулы фон дер Ляйен.  

Она официально представит свою команду во вторник.

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