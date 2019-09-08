Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Правляча партія Польща пообіцяла пенсіонерам "тринадцяту" пенсію

Політичний ванділізм: міністр праці йде у відставку з уряду Джонсона

Європа вітає обмін полоненими між Україною та РФ і закликає до подальших кроків

Нідерланди після обміну: ми просили Україну не видавати Цемаха Росії






Працівники British Airways розпочинають дводенний страйк

Неділя, 8 вересня 2019, 13:02

Опівночі пілоти British Airways розпочнуть дводенний страйк, скасовано більшість рейсів авіакомпанії на  понеділок та вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

При у цьому British Airways і профспілка заявили, що готові розпочати нові переговори. Попри це, рішення про відміну рейсів не скасовано.

Авіакомпанія звернулася до пасажирів із закликом  не їздити до аеропортів, пообіцявши знайти альтернативні маршрути для більшості з них.

Нагадаємо, у British Airways анонсували у вересні три дні страйків: 9, 10 та 27 вересня.

Пілоти авіакомпанії проголосували за страйк з приводу оплати праці на початку липня. Спроба ж авіакомпанії в судовому порядку зупинити страйк виявилася неуспішною.

В авіакомпанії заявили, що запропонована ними угода по оплаті 11,5 відсотка протягом трьох років була справедливою, але "ми продовжуємо вивчати всі шляхи, щоб знайти рішення, уникнути страйку і захистити плани поїздок наших клієнтів."

У компанії зазначають, що щодня перевозить 145000 клієнтів – кожні 90 секунд злітає їх літак.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua