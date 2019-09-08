Працівники British Airways розпочинають дводенний страйк

Опівночі пілоти British Airways розпочнуть дводенний страйк, скасовано більшість рейсів авіакомпанії на понеділок та вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

При у цьому British Airways і профспілка заявили, що готові розпочати нові переговори. Попри це, рішення про відміну рейсів не скасовано.

Авіакомпанія звернулася до пасажирів із закликом не їздити до аеропортів, пообіцявши знайти альтернативні маршрути для більшості з них.

Нагадаємо, у British Airways анонсували у вересні три дні страйків: 9, 10 та 27 вересня.

Пілоти авіакомпанії проголосували за страйк з приводу оплати праці на початку липня. Спроба ж авіакомпанії в судовому порядку зупинити страйк виявилася неуспішною.

В авіакомпанії заявили, що запропонована ними угода по оплаті 11,5 відсотка протягом трьох років була справедливою, але "ми продовжуємо вивчати всі шляхи, щоб знайти рішення, уникнути страйку і захистити плани поїздок наших клієнтів."

У компанії зазначають, що щодня перевозить 145000 клієнтів – кожні 90 секунд злітає їх літак.