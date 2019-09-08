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Екзит-пол у Чехії: комуністи можуть вперше не потрапити до парламенту

Неділя, 8 вересня 2019, 14:11

Рейтинг чеських комуністів вперше опустився нижче 5-відсоткового порогу, необхідного для проходження до парламенту.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на iDnes, про це свідчить опитування, проведене  Kantar CZ.

Наразі за комуністів готові проголосувати лише 4,5% чехів.

Лідером опитування залишається партія ANO Андрея Бабіша. Попри корупційні скандали та масові протести проти нього, за його партію згодні віддати голоси 30% чехів – це на 4,5% краще, аніж було зафіксовано у червні.

Друге місце впевнено утримує навичок чеської політики - партія "Пірати". За партію, яка вперше потрапила до парламенту, готові віддати голоси 17% чехів. Втім, це на 1,5 відсотки менше, аніж влітку.

Якщо б вибори відбувалися зараз, до парламенту також мали шанси пройти правоконсервативна партія ODS (14,5%), ультраправі популісти з SPD (8%), соціал-демократи (6%), а також партії STAN та KDU-CSL (по 5%).

Нагадаємо, останні вибори до нижньої палати чеського парламенту пройшли у жовтні 2017 року. На них перемогла партія ANO, отримавши голоси 29,6% виборців. За комуністів проголосували 7,7% чехів.

Наступні вибори мають пройти восени 2021 року.   

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