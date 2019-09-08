Экзит-пол в Чехии: коммунисты могут впервые не попасть в парламент

Рейтинг чешских коммунистов впервые опустился ниже 5-процентного порога, необходимого для прохождения в парламент.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes, об этом свидетельствует опрос, проведенный Kantar CZ.

Сейчас за коммунистов готовы проголосовать лишь 4,5% чехов.

Лидером опроса остается партия ANO Андрея Бабиша. Несмотря на коррупционные скандалы и массовые протесты против него, за его партию согласны отдать голоса 30% чехов - это на 4,5% лучше, чем было зафиксировано в июне.

Второе место уверенно удерживает навыков чешской политики - партия "Пираты". За партию, которая впервые попала в парламент, готовы отдать голоса 17% чехов. Впрочем, это на 1,5 процента меньше, чем летом.

Если бы выборы проходили сейчас, в парламент также имели шансы пройти правоконсервативная партия ODS (14,5%), ультраправые популисты из SPD (8%), социал-демократы (6%), а также партии STAN и KDU-CSL (по 5 %).

Напомним, последние выборы в нижнюю палату чешского парламента прошли в октябре 2017 года. На них победила партия ANO, получив голоса 29,6% избирателей. За коммунистов проголосовали 7,7% чехов.

Следующие выборы запланированы на осень 2021 года.