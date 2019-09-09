У Фінляндії розбився невеликий літак
Понеділок, 9 вересня 2019, 09:14
У Фінляндії зазнав катастрофи ультралегкий літак.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Iltalehti.
Інцидент трапився у неділю недалеко від міста Еура на заході країни.
Літак вже йшов на зниження, проте впав в лісосмузі з невідомої причини.
Як підкреслюється, машина було серйозно пошкоджена, але пілот зміг вижити і навіть самостійно залишити місце аварії. Він був єдиною людиною на борту.
На даний момент з'ясовуються всі обставини падіння літака.
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