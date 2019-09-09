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У Фінляндії розбився невеликий літак

Понеділок, 9 вересня 2019, 09:14

У Фінляндії зазнав катастрофи ультралегкий літак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Iltalehti.

Інцидент трапився у неділю недалеко від міста Еура на заході країни.

Літак вже йшов на зниження, проте впав в лісосмузі з невідомої причини.

Як підкреслюється, машина було серйозно пошкоджена, але пілот зміг вижити і навіть самостійно залишити місце аварії. Він був єдиною людиною на борту.

На даний момент з'ясовуються всі обставини падіння літака.

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