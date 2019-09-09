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В Финляндии разбился небольшой самолет

Понедельник, 9 сентября 2019, 09:14

В Финляндии разбился ультралегкий самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Iltalehti.

Инцидент произошел в воскресенье недалеко от города Эура на западе страны.

Самолет уже шел на снижение, однако упал в лесополосе по неизвестной причине.

Как подчеркивается, машина была серьезно повреждена, но пилот смог выжить и даже самостоятельно покинуть место аварии. Он был единственным человеком на борту.

На данный момент выясняются все обстоятельства падения самолета.

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