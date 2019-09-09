В Финляндии разбился небольшой самолет
Понедельник, 9 сентября 2019, 09:14
В Финляндии разбился ультралегкий самолет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Iltalehti.
Инцидент произошел в воскресенье недалеко от города Эура на западе страны.
Самолет уже шел на снижение, однако упал в лесополосе по неизвестной причине.
Как подчеркивается, машина была серьезно повреждена, но пилот смог выжить и даже самостоятельно покинуть место аварии. Он был единственным человеком на борту.
На данный момент выясняются все обстоятельства падения самолета.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua