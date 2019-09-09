У Німеччині стався вибух на фестивалі: 14 постраждалих, 6 - у важкому стані

У німецькому містечку Фройденберг на традиційному фестивалі Brauchtumsfest стався вибух, в результаті якого постраждали 14 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus Online.

Інцидент стався в неділю. За попередніми даними, причиною вибуху стала дощова вода, яка потрапила на гігантську сковорідку з гарячою олією.

У момент вибуху місці події перебували близько 100 осіб. Вибух газу в поліції виключили. Всі поранені були оперативно доставлені на вертольотах до клінік Рурського регіону і Кельна.

Шість постраждалих у віці від 31 до 75 років перебувають у важкому стані. П'ятеро отримали сильні опіки, у одного стався серцевий напад.