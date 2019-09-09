В Германии произошел взрыв на фестивале: 14 пострадавших, шесть – в тяжелом состоянии

В немецком городке Фройденберг на традиционном фестивале Brauchtumsfest произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus Online.

Инцидент произошел в воскресенье. По предварительным данным, причиной взрыва стала дождевая вода, попавшая на гигантскую сковороду с горячим маслом.

В момент взрыва на месте происшествия находились около 100 человек. Взрыв газа в полиции исключили. Все раненые были оперативно доставлены на вертолетах в клиники Рурского региона и Кельна.

Шесть пострадавших в возрасте от 31 до 75 лет находятся в тяжелом состоянии. Пятеро получили сильные ожоги, у одного случился сердечный приступ.