В Германии произошел взрыв на фестивале: 14 пострадавших, шесть – в тяжелом состоянии
Понедельник, 9 сентября 2019, 10:58
В немецком городке Фройденберг на традиционном фестивале Brauchtumsfest произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus Online.
Инцидент произошел в воскресенье. По предварительным данным, причиной взрыва стала дождевая вода, попавшая на гигантскую сковороду с горячим маслом.
В момент взрыва на месте происшествия находились около 100 человек. Взрыв газа в полиции исключили. Все раненые были оперативно доставлены на вертолетах в клиники Рурского региона и Кельна.
Шесть пострадавших в возрасте от 31 до 75 лет находятся в тяжелом состоянии. Пятеро получили сильные ожоги, у одного случился сердечный приступ.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua