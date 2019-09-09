Молдова і Україна домовились працювати над скасуванням роумінгу для громадян двох країн

Україна та Молдова домовилися про подальшу взаємодію з метою скасування роумінгу для громадян двох країн і в подальшому – з ЄС.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко на пресконференції з молдовським колегою Ніку Попеску, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час зустрічі обговорювалися питання щодо інтеграції з ЄС і участі в європейських об’єднаннях, які цікаві для обох країн.

"Більш практичні питання будуть передані нашим колегам. Ці питання будуть обговорюватися міністрами обох урядів" - сказав Пристайко.

" Це такі питання як узгодження вільного роумінгу безкоштовного для громадян України і Молдови з виходом на таку ж саму ідею у ЄС" - повідомив він.

Нагадаємо, у 2017 році в ЄС заявили, що працюють над можливим скасуванням плати за роумінг між Україною та ЄС, однак наразі передчасно говорити про часові рамки, коли це рішення може втілитись у життя.