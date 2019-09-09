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ЕС не признает незаконные "выборы" в оккупированном Крыму

Понедельник, 9 сентября 2019, 14:07

В Европейском Союзе заявили о непризнании местных "выборов" в оккупированном Крыму и заверили, что не будут признавать избранных на этих выборах представителей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении представителя ЕС.

В ЕС напомнили о непризнании незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и дальнейшем осуждении этого нарушения международного права.

"Поэтому Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой избранный на Крымском полуострове и претендующий на "представительство" населения Крыма и Севастополя, не будет признан представителем этих территорий, которые являются украинскими", - отметили в ЕС.

"Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, 8 сентября в аннексированном Крыму незаконно провели выборы депутатов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым" и "местные советы".

После так называемых выборов прокуратура АР Крым сообщила о подозрении главе подконтрольной Кремлю избирательной комиссии Михаилу Малышеву и его помощнице украинке Айше Гафаровой.

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