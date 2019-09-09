Справа МН17: у Меркель оцінили видачу Цемаха Росії

Передача Росії одного з головних свідків у справі МН17 не означає, що намагання притягнути до відповідальності винних у катастрофі припиняться.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт у понеділок на брифінгу в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується розслідування збиття літака МН17, то абсолютно ясно, звільнення одної людини не може бути знаком того, що пошук справедливості буде припинено, що не будуть продовжені зусилля чітко назвати винних", - сказав Зайберт.

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За його словами, варто звернути увагу на українців, які були звільнені завдяки цьому обміну та змогли повернутися додому. Такий розвиток у підсумку дає певну надію, що обмін надасть позитивний імпульс для інших важливих заходів з виконання Мінських угод, зазначив речник уряду.

Чи вплине обмін на терміни проведення саміту "нормандської четвірки", Зайберт напряму не відповів. "Я не можу назвати дату саміту. Тільки можу сказати, що підготовка до такої зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі" продовжується, федеральний уряд бере в ній участь", - сказав речник уряду ФРН.

Раніше глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту заявив, що Нідерланди змогли допитати колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.

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