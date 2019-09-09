Дело МН17: у Меркель оценили выдачу Цемаха России

Передача России одного из главных свидетелей по делу МН17 не означает, что попытки привлечь к ответственности виновных в катастрофе прекратятся.

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт в понедельник на брифинге в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ".

"Что касается расследования сбивания самолета МН17, то совершенно ясно, что освобождение одного человека не может быть знаком того, что поиск справедливости будет прекращен, не будут продолжены усилия, чтобы четко назвать виновных", - сказал Зайберт.

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По его словам, стоит обратить внимание на украинцев, которые были освобождены благодаря этому обмену и смогли вернуться домой. Такое развитие в итоге дает определенную надежду, что обмен даст позитивный импульс для других важных мер по выполнению Минских соглашений, отметил представитель правительства.

Повлияет ли обмен на сроки проведения саммита "нормандской четверки", Зайберт напрямую не ответил. "Я не могу назвать дату саммита. Могу только сказать, что подготовка к такой встрече на высшем уровне в" нормандском формате "продолжается, федеральное правительство принимает в ней участие", - сказал представитель правительства ФРГ.

Ранее глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме в парламент заявил, что Нидерланды смогли допросить бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

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