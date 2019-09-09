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Латвія прийняла на лікування групу українських військових

Понеділок, 9 вересня 2019, 15:58

9 вересня чотирнадцять військовослужбовців, поранених внаслідок бойових дій на сході Україні, починають 18-денний курс лікування в латвійському Національному реабілітаційному центрі "Вайварі", де їм надаватимуть реабілітаційні послуги та психологічну допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Латвії.

"У відповідь на запит української сторони щодо реабілітації осіб, постраждалих у військовому конфлікті, Кабінет міністрів Латвії 11 червня 2019 року затвердив виділення 45 тис. євро з державної бюджетної програми "Надзвичайні фонди" на реабілітацію в Латвії тих, хто отримав поранення в результаті конфлікту в Україні", - йдеться у повідомленні.

 

Надання медичної допомоги в Латвії особам, які отримали тілесні ушкодження під час бойових дій на сході України, розпочалося 2014 року. Донині в Латвії допомогу отримали 42 українців.

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