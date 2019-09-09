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Латвия приняла на лечение группу украинских военных

Понедельник, 9 сентября 2019, 15:58

9 сентября четырнадцать военнослужащих, раненых в результате боевых действий на востоке Украины, начинают 18-дневный курс лечения в латвийском Национальном реабилитационном центре "Вайвара", где им будут оказывать реабилитационные услуги и психологическую помощь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии.

"В ответ на запрос украинской стороны о реабилитации лиц, пострадавших в военном конфликте, Кабинет министров Латвии 11 июня 2019 года утвердил выделение 45 тыс. евро из государственной бюджетной программы "Чрезвычайные фонды" на реабилитацию в Латвии тех, кто получил ранения в результате конфликта в Украине", - говорится в сообщении.

 

Оказание медицинской помощи в Латвии лицам, получившим телесные повреждения во время боевых действий на востоке Украины, началось в 2014 году. По сей день в Латвии помощь получили 42 украинца.

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