У ПАРЄ заявили, що Цемах повинен співпрацювати зі слідчими MH17

Голова Комітету з правових питань Парламентської асамблеї Ради Європи Сунна Аверсдоттір наполягає, що переданий Україною Москві Володимир Цемах, "підозрювана особа" у справі збиття літака рейсу MH17, повинен залишатися доступним для нідерландських органів, які розслідують цю справу.

Відповідна заява є у розпорядженні "Європейської правди".

Аверсдоттір вітає обмін полоненими між Україною та РФ, але підкреслює: "Той факт, що Україна дозволила пану Цемаху поїхати до Росії не означає, що йому більше не потрібно співпрацювати у розслідуванні цієї жахливої ​​події. Росія є державою-членом Ради Європи і як така юридично зобов'язана боротися з безкарністю".

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"Я хотіла би додати, що на початку жовтня комітет, який я очолюю, призначить доповідача, який мав би змогу оцінити прогрес, досягнутий у розслідуванні цієї трагедії, та притягненні до відповідальності винних", - додала вона.

Раніше глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту заявив, що Нідерланди змогли допитати колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.

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