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Оперативна інформація ЗС Латвії розсилалась стороннім людям через технічну помилку

Вівторок, 1 жовтня 2019, 11:59

Оперативну інформацію Національних збройних сил Латвії (NBS) помилково щодня розсилали, в тому числі абсолютно стороннім особам.

Як повідомляє "Європейська правда", скріншоти з десятками текстових повідомлень опублікувало видання Diena.

Повідомлення є оперативною інформацією про різні події в NBS із зазначенням конкретної дати і часу.

Велика частина цієї інформації стосується іноземних військових кораблів, підводних човнів і військових літаків, фактично тільки російських, помічених поблизу територіальних вод і повітряного простору Латвії. Подібні повідомлення також регулярно публікуються в Twitter-акаунті латвійської армії.

Однак протягом як мінімум півтора місяця невідомому колу осіб відправлялася і набагато більш конфіденційна інформація, що включала попередження, які оголошуються в Національних збройних силах, підвищену боєготовність тощо.

Міністр оборони Латвії і Служба військової розвідки поки ніяк не коментували ситуацію.

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