Оперативная информация ВС Латвии рассылалась посторонним людям из-за технической ошибки

Оперативная информация Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) по ошибке ежедневно рассылалась, в том числе совершенно посторонним лицам.

Как сообщает "Европейская правда", скриншоты с десятками текстовых сообщений опубликовало издание Diena.

Сообщения предоставляют оперативную информацию о различных событиях в НВС с указанием конкретной даты и времени. Большая часть этой информации касается иностранных военных кораблей, подводных лодок и военных самолетов, фактически только российских, замеченных вблизи территориальных вод и воздушного пространства Латвии.

Подобные сообщения также регулярно публикуются в Twitter-аккаунте латвийской армии.

Однако в течение как минимум полутора месяцев неизвестному кругу лиц отправлялась и гораздо более конфиденциальная информация, включающая предупреждения, объявляемые в Национальных вооруженных силах, повышенную боеготовность и тому подобное.

Министр обороны и Служба военной разведки пока никак не комментировали ситуацию.