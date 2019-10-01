У Генуї почали роботи з закладення секцій нового мосту на місці обвалу

Новий автодорожній міст в Генуї, який замінить старий, у результаті падіння якого загинули 43 людини, у вівторок почала набувати форми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Уранці нову сталеву 50-метрову секцію вагою 500 тонн почали піднімати на висоту близько 40 метрів, щоб вона розташувалася над двома недавно побудованими опорами. Процедура, яка почалася о 10 ранку за місцевим часом, як очікується, займе чотири-п'ять годин.

Сталево-бетонний міст складатиметься у цілому з 18 опор і буде освітлюватися 43 лампами - по одній на кожну жертву торішнього обвалу. Влада сподівається завершити його будівництво до першої половини 2020 року.

Старий міст Моранді обвалився 14 серпня 2018 року під час грози.

В результаті катастрофи Генуя втратила одну зі своїх визначних пам'яток і ключову транспортну артерію, яка зв'язувала місто і його великий порт з автомагістралями, що вели до Франції та інших італійських міст.