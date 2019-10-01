В Генуе начали работы по закладке секций нового моста на месте обвала

Новый автодорожный мост в Генуе, который заменит старый, в результате падения которого погибли 43 человека, во вторник начала принимать форму.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Утром новую стальную 50-метровую секцию весом 500 тонн начали поднимать на высоту около 40 метров, чтобы она расположилась над двумя недавно построенными опорами. Процедура, которая началась в 10 утра по местному времени, как ожидается, займет четыре - пять часов.

Стальной и бетонный мост будет состоять в целом из 18 опор, и будет освещаться 43 лампами - по одной на каждую жертву прошлогоднего обвала. Власти надеются завершить его строительство до первой половины 2020 года.

Старый мост Моранди обвалился 14 августа 2018 года во время грозы.

В результате катастрофы Генуя потеряла одну из своих достопримечательностей и ключевую транспортную артерию, связывающую город и его большой порт с автомагистралями, ведущими во Францию ​​и другие итальянские города.