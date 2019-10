Угорщина запропонувала нового кандидата в Єврокомісію

Уряд Угорщини запропонував кандидатуру кар'єрного дипломата Олівера Вaргейі на посаду єврокомісара замість Ласло Трочані, якого не затвердили в Європарламенті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник угорського уряду Золтан Ковач.

"Прем'єр-міністр Віктор Орбан висунув кандидатуру посла Угорщини в ЄС Олівера Вaргейі на посаду єврокомісара. Його висунення відбулося після голосуванням Комітету Європарламенту з правових питань, який відхилив першого кандидата", - написав Ковач.

Prime Minister Viktor Orbán nominated on Monday evening @OliverVarhelyi , Hungary’s ambassador to the EU, as commissioner to the EU. His nomination follows the EP Legal Affair’s Committee’s vote rejecting the original nominee, @trocsanyi pic.twitter.com/s3KtWEE2P8