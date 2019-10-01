Венгрия предложила нового кандидата в Еврокомиссию

Правительство Венгрии предложил кандидатуру карьерного дипломата Оливера Вaргейи на должность еврокомиссара вместо Ласло Трочани, которого не утвердили в Европарламенте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

"Премьер-министр Виктор Орбан выдвинул кандидатуру посла Венгрии в ЕС Оливера Вaргейи на должность еврокомиссара. Его выдвижение состоялось после голосования Комитета Европарламента по правовым вопросам, который отклонил первого кандидата", - написал Ковач.

Prime Minister Viktor Orbán nominated on Monday evening @OliverVarhelyi , Hungary’s ambassador to the EU, as commissioner to the EU. His nomination follows the EP Legal Affair’s Committee’s vote rejecting the original nominee, @trocsanyi pic.twitter.com/s3KtWEE2P8 — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 30, 2019

Вaргейи ретвинул это сообщение, написав, что для него "большая честь и привилегия быть венгерским кандидатом в Еврокомиссию".

Напомним, 30 сентября комитет Европарламента подтвердил решение о том, что конфликты интересов венгерского и румынского кандидатов в еврокомиссары несовместимы с должностью.

Утверждение комитетом является необходимым условием проведения дальнейших парламентских слушаний. Правила ЕС определяют, что без согласия комитета процедура подтверждения назначения кандидата на должность комиссара приостановлена.

Трочани был министром юстиции правительства Виктора Орбана с 2014 года до его избрания в Европарламент в этом году. Как министр юстиции он внес несколько законов, которые вызвали судебные иски Европейской комиссии против Венгрии.

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