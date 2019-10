Венгрия предложила нового кандидата в Еврокомиссию

Правительство Венгрии предложил кандидатуру карьерного дипломата Оливера Вaргейи на должность еврокомиссара вместо Ласло Трочани, которого не утвердили в Европарламенте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

"Премьер-министр Виктор Орбан выдвинул кандидатуру посла Венгрии в ЕС Оливера Вaргейи на должность еврокомиссара. Его выдвижение состоялось после голосования Комитета Европарламента по правовым вопросам, который отклонил первого кандидата", - написал Ковач.

Prime Minister Viktor Orbán nominated on Monday evening @OliverVarhelyi , Hungary’s ambassador to the EU, as commissioner to the EU. His nomination follows the EP Legal Affair’s Committee’s vote rejecting the original nominee, @trocsanyi pic.twitter.com/s3KtWEE2P8