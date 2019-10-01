Макрон нагадав ПАРЄ про українців, яких продовжує утримувати Росія

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи нагадав про українських політв’язнів, які продовжують незаконно утримуватися Росією.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Макрон заявив під час виступу на засіданні у вівторок у Страсбурзі.

Читайте також Сенцов отримає премію Сахарова у Європарламенті 22 жовтня

Макрон у середу зустрівся з українським режисером Олегом Сенцовим, якого було звільнено у результаті останнього обміну між Україною і РФ. Сенцов сьогодні перебуває у Страсбурзі, де триває сесія ПАРЄ.

"Сенцов – приклад людини, яка зараз вільно присутня у Страсбурзі. Ось до чого призвів обмін полоненими між РФ і Україною… Багато інших чекають на звільнення", - сказав президент Франції, звертаючись до депутатів ПАРЄ.

"Ми повинні наполягати на діалозі, ідеї взаєморозуміння та взаємопримирення", - сказав Макрон, очевидно, маючи на увазі відносини між Україною і РФ.

Під час виступу Макрон також заявив, що повністю підтримав повернення російської делегації до ПАРЄ.