Макрон напомнил ПАСЕ об украинцах, которых продолжает удерживать Россия

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы напомнил об украинских политзаключенных, которые продолжают незаконно удерживаться Россией.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Макрон заявил во время выступления на заседании во вторник в Страсбурге.

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Макрон в среду встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был освобожден в результате последнего обмена между Украиной и РФ. Сенцов сегодня находится в Страсбурге, где проходит сессия ПАСЕ.

"Сенцов - пример человека, который сейчас свободно присутствует в Страсбурге. Вот к чему привел обмен пленными между РФ и Украиной... Многие другие ждут освобождения", - сказал президент Франции, обращаясь к депутатам ПАСЕ.

"Мы должны настаивать на диалоге и идеи взаимопонимания и взаемопримирення", - сказал Макрон, очевидно, имея в виду отношения между Украиной и РФ.

Во время выступления Макрона также заявил, что полностью поддержал возвращение российской делегации в ПАСЕ.