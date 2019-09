Сенцов отримає премію Сахарова у Європарламенті 22 жовтня

Український режисер Олег Сенцов, звільнений з російського ув'язнення, наприкінці жовтня відвідає Європарламент для вручення йому премії Сахарова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Сенцов отримає свою премію Сахарова 23 жовтня у Страсбурзі", - написав Джозвяк.

#Sentsov will receive his #SakharovPrize in Strasbourg on October 23. #Russia #Crimea

Пізніше Джозвяк написав ще один твіт, в якому уточнив, що церемонія все ж відбудеться на день раніше, 22 жовтня.

Small correction, the ceremony will take place on TUESDAY, 22 oct, NOT 23 oct