Сенцов отримає премію Сахарова у Європарламенті 22 жовтня

Український режисер Олег Сенцов, звільнений з російського ув'язнення, наприкінці жовтня відвідає Європарламент для вручення йому премії Сахарова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Сенцов отримає свою премію Сахарова 23 жовтня у Страсбурзі", - написав Джозвяк.

Пізніше Джозвяк написав ще один твіт, в якому уточнив, що церемонія все ж відбудеться на день раніше, 22 жовтня.

Small correction, the ceremony will take place on TUESDAY, 22 oct, NOT 23 oct — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 27, 2019

Раніше президент Європейського парламенту Давід Сассолі запросив Сенцова до Страсбурга, а також заявив про готовність особисто привезти в Україну премію, якщо той не зможе сам прибути по неї через стан здоров'я.

25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Сенцова лауреатом премії Сахарова. Він - перший в історії представник України, якого відзначили цією нагородою.

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.