Орбан застеріг прем'єра Фінляндії від "промивання мізків" щодо порушень в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан каже, що не заперечує проти запропонованої Фінляндією моделі, згідно з якою фінансування від ЄС прив'язується до дотримання принципів правової держави, але називає її непотрібною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

"Уже існує зв'язок між діями країни і бюджетом. Наш гість, пан Рінне, хоче створити паралельну нову систему", - заявив Обран на спільній пресконференції з фінським колегою Антті Рінне в Будапешті.

Для ключових юридичних питань необхідна "зріла пропозиція", каже Орбан. Але цього він наразі не бачить, тож сьогодні це радше "політичне гасло, ніж написана пропозиція", додав угорський лідер.

Він сказав, що в Угорщині питання верховенства права є не юридичним, а радше питанням честі.

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"Щоразу, коли хтось запитує нас про стан верховенства права в Угорщині, вони наступають на нашу честь, і я б порадив їм обдумати це ретельно", - сказав Орбан. Міжнародні відносини будуються не на ідеї, що "одна країна може ображати іншу", а на взаємній повазі, додав Орбан.

"Я не рекомендую досягати точки в Європі, коли прем'єр-міністр чи хтось із їхніх чиновників відвідує іншу країну блоку, щоб промити їй мізки у питанні верховенства права, оскільки це призведе до багатьох речей, але не до європейської єдності", - сказав він.

Голова фінського уряду в неділю повідомив, що жодна країна-член ЄС більше не заперечує проти моделі, за якою фінансування ЄС має бути обумовлено демократичними принципами.

Головним нововведенням в наступному довгостроковому бюджеті ЄС, запропонованому Європейською комісією, є умова прив'язки фінансування ЄС до відповідності країни нормам верховенства закону. Але дві країни, які перед цим головували в ЄС, Болгарія і Румунія, висловили своє явне неприйняття такої пропозиції.

Угорщина і Польща також виступають проти нової пропозиції. Ці країни в останні роки вступали в протиріччя з Єврокомісією через політику, яка, за її словами, руйнує демократичні заборони і противаги в колишніх комуністичних державах.

Однак, фінський прем'єр вважає критику цих країн необґрунтованою.

Відносини Фінляндії та Угорщини напружені через те, що Фінляндія як країна-голова ЄС ініціювала запуск механізму санкційної процедури щодо цієї країни. ЄС критикує Угорщину за порушення принципів правової держави, а Угорщина - Фінляндію за втручання у внутрішні справи країни.