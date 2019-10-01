Орбан предостерег премьера Финляндии от "промывания мозгов" о нарушениях в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что не возражает против предложенной Финляндией модели, согласно которой финансирование от ЕС привязывается к соблюдению принципов правового государства, но называет ее ненужной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

"Уже существует связь между действиями страны и бюджетом. Наш гость, господин Ринне, хочет создать параллельную новую систему", - заявил Обран на совместной пресс-конференции с финским коллегой Антти Ринне в Будапеште.

Для ключевых юридических вопросов необходимо "зрелое предложение", говорит Орбан. Но этого он пока не видит, поэтому сегодня это скорее "политический лозунг, чем написанное предложение", добавил венгерский лидер.

Он сказал, что в Венгрии вопрос верховенства права является не юридическим, а скорее вопросом чести.

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"Каждый раз, когда кто-то спрашивает нас о состоянии верховенства права в Венгрии, они наступают на нашу честь, и я бы посоветовал им обдумать это тщательно", - сказал Орбан. Международные отношения строятся не на идее, что "одна страна может оскорблять другую", а на взаимном уважении, добавил Орбан.

"Я не рекомендую достигать точки в Европе, когда премьер-министр или кто-то из их чиновников посещает другую страну блока, чтобы промыть ей мозги в вопросе верховенства права, поскольку это приведет ко многим вещам, но не к европейскому единству", - сказал он.

Председатель финского правительства в воскресенье сообщил, что ни одна страна-член ЕС больше не возражает против модели, по которой финансирование ЕС должно быть обусловлено демократическими принципами.

Главным нововведением в следующем долгосрочном бюджете ЕС, предложенном Европейской комиссией, является условие привязки финансирования ЕС к соответствию страны нормам верховенства закона. Но две страны, которые перед этим председательствовали в ЕС, Болгария и Румыния, выразили свое явное неприятие такого предложения.

Венгрия и Польша также выступают против нового предложения. Эти страны в последние годы вступали в противоречие с Еврокомиссией из-за политики, которая, по ее словам, разрушает демократические механизмы в бывших коммунистических государствах.

Однако, финский премьер считает критику со стороны этих стран необоснованной.

Отношения Финляндии и Венгрии напряженные из-за того, что Финляндия как страна-председатель ЕС инициировала запуск механизма санкционной процедуры в отношении этой страны. ЕС критикует Венгрию за нарушение принципов правового государства, а Венгрия - Финляндию за вмешательство во внутренние дела страны.