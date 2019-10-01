Іспанія отримала 127 тисяч заявок на громадянство від нащадків середньовічних євреїв

Сплив крайній термін для євреїв, що проживають за межами Іспанії, для клопотання про іспанське громадянство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У 15 столітті католицькі монархи Іспанії, перемігши мусульманських маврів, змусили євреїв прийняти християнство або залишити країну.

У 2015 році Іспанія прийняла закон, що спокутує середньовічне вигнання євреїв-сефардів з країни. Термін подачі заявок сплив 30 вересня і всього 127 тисяч нащадків євреїв-вигнанців звернулися по іспанське громадянство. При цьому у вересні надійшло 67 тисяч заявок.

Євреї, що живуть в Мексиці, очолюють список, маючи близько 20 000 запитів, за ними йдуть євреї з Венесуели та Колумбії.

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Заявники повинні були довести родинний зв'язок із середньовічною Іспанією - і в багатьох випадках це виявилося важко. Кандидати повинні були пройти тести на знання культури і конституції Іспанії, а також продемонструвати компетентність в іспанській мові або її іудео-іспанському варіанті.

Іспанські євреї дали Іберійському півострову єврейську назву "сефарад". Так що нащадки євреїв з Іспанії та Португалії досі називають себе сефардскими євреями.

Претенденти на іспанське громадянство мали право зберегти своє нинішнє громадянство, хоча в цілому Іспанія не допускає подвійного громадянства.

Євреї, які отримали іспанське громадянство за новим законом, не зобов'язані переїжджати до Іспанії. Церемонія натуралізації може бути проведена в іспанському консульстві в їх рідній країні.

Історики вважають, що в Іспанії було близько 200 000 євреїв до їх вигнання, яке послідувало за католицьким завоюванням Гранади в 1492 році. Євреї-сефарди селилися в основному в Північній Африці, на Балканах, в Туреччині і, пізніше, в Латинській Америці.