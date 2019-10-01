Испания получила 127 тысяч заявок на гражданство от потомков средневековых евреев

Истек крайний срок для евреев, проживающих за пределами Испании, для ходатайства о испанское гражданство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В 15 веке католические монархи Испании, победив мусульманских мавров, заставили евреев принять христианство или покинуть страну.

В 2015 году Испания приняла закон, что искупает средневековое изгнание евреев-сефардов из страны. Срок подачи заявок истек 30 сентября и всего 127 тысяч потомков евреев-изгнанников обратились по испанское гражданство. При этом в сентябре поступило 67 тысяч заявок.

Евреи, живущие в Мексике, возглавляют список, имея около 20 000 запросов, за ними идут евреи из Венесуэлы и Колумбии.

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Заявители должны были доказать родственную связь со средневековой Испанией - и во многих случаях это оказалось трудно. Кандидаты должны были пройти тесты на знание культуры и конституции Испании, а также продемонстрировать компетентность в испанском языке или ее иудео-испанском варианте.

Испанские евреи дали Иберийскому полуострову еврейское название сефарад". Так что потомки евреев из Испании и Португалии до сих пор называют себя сефардскими евреями.

Претенденты на испанское гражданство имели право сохранить свое нынешнее гражданство, хотя в целом Испания не допускает двойного гражданства.

Евреи, получившие испанское гражданство по новому закону, не обязаны переезжать в Испанию. Церемония натурализации может быть проведена в испанском консульстве в их родной стране.

Историки считают, что в Испании было около 200 000 евреев в изгнании, которое последовало за католическим завоеванием Гранады в 1492 году. Евреи-сефарды селились в основном в Северной Африке, на Балканах, в Турции и, позже, в Латинской Америке.