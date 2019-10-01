Експрезидента Франції судитимуть за незаконне фінансування виборчої кампанії

У Франції суд найвищої інстанції вирішив, що колишній президент Ніколя Саркозі постане перед судом за звинуваченням у незаконному фінансуванні своєї президентської кампанії 2012 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Касаційний суд у вівторок остаточно відхилив апеляцію Саркозі, підтвердивши судовий розгляд кримінальної справи проти нього.

Саркозі стикається зі звинуваченнями в тому, що його президентська кампанія коштувала набагато більше законного ліміту в 22,5 мільйона євро і він намагався приховати надлишкові витрати обманним шляхом.

Претензії зосереджені на тому, чи знав він про передбачуване помилкове виставлення рахунків і шахрайство, пов'язане з компанією зі зв'язків з громадськістю Bygmalion, деякі з керівників якої визнали помилкову бухгалтерську практику.

Саркозі зіткнувся з численними корупційними розслідуваннями з моменту відходу з президентського посту в кінці свого п'ятирічного строку в 2012 році.

Влітку Касаційний суд Парижа відхилив клопотання Саркозі, який виступав проти передачі в суд справи, за якою він звинувачується в спробах тиску на слідство, в тому числі шляхом підкупу.

Саркозі стане першим президентом П'ятої Республіки, якого судитимуть за звинуваченням у корупції.