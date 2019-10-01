Экс-президента Франции будут судить за незаконное финансирование избирательной кампании

Во Франции суд высшей инстанции решил, что бывший президент Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в незаконном финансировании своей президентской кампании 2012 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Кассационный суд во вторник окончательно отклонил апелляцию Саркози, подтвердив судебное разбирательство уголовного дела против него.

Саркози сталкивается с обвинениями в том, что его президентская кампания стоила намного больше законного лимита в 22,5 миллиона евро, и он пытался скрыть избыточные расходы обманным путем.

Претензии сосредоточены на том, знал ли он о предполагаемом ложном выставлении счетов и мошенничестве, связанном с компанией по связям с общественностью Bygmalion, некоторые из руководителей которой признали ложную бухгалтерскую практику.

Саркози столкнулся с многочисленными коррупционными расследованиями с момента ухода с президентского поста в конце своего пятилетнего срока в 2012 году.

Летом Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство Саркози, который выступал против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в попытках давления на следствие, в том числе путем подкупа.

Саркози станет первым президентом Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции.