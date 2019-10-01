Прем’єр Естонії похвалив "вражаючий план реформ" українського уряду

Прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас назвав вражаючим план реформ українського уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Прем'єр-міністр Юрі Ратас зателефонував українському колезі Олексію Гончаруку, щоб підтвердити, що Естонія продовжує підтримувати реформи, що проводяться Україною, її суверенітет і територіальну цілісність.

"У вашого уряду вражаючий план реформ. Якщо вам вдасться його здійснити, вже через кілька років Україна стане країною з набагато сильнішою і ефективнішою економікою", – сказав Ратас.

"З власного досвіду я знаю, наскільки важливо при цьому заручитися широкою підтримкою народом реформ, - додав він. - Громадянське суспільство - це найкращий двигун змін на краще".

За словами Ратаса, Естонія готова продовжувати ділитися з Україною досвідом і всіляко їй допомагати, наприклад, у будівництві е-держави і сфері адміністративного управління.