Премьер Эстонии похвалил "впечатляющий план реформ" украинского правительства

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал впечатляющим план реформ украинского правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Премьер-министр Юри Ратас позвонил украинскому коллеге Алексею Гончаруку, чтобы подтвердить, что Эстония продолжает поддерживать реформы, проводимые Украиной, ее суверенитет и территориальную целостность.

"У вашего правительства впечатляющий план реформ. Если вам удастся его осуществить, уже через несколько лет Украина станет страной с гораздо более сильной и эффективной экономикой", – сказал Ратас.

"Из собственного опыта я знаю, насколько важно при этом заручиться широкой поддержкой народом реформ, - добавил он. - Гражданское общество - это лучший двигатель перемен к лучшему".

По словам Ратаса, Эстония готова продолжать делиться с Украиной опытом и всячески ей помогать, например, в строительстве э-государства и в сфере административного управления.