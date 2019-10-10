МЗС Німеччини наказало консульствам не визнавати російські паспорти, видані в ОРДЛО

Міністерство закордонних справ Німеччини наказало німецьким консульствам не визнавати російські паспорти, видані громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник

"Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім німецьким консульствам не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі", - написав Мельник у Twitter.

Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім🇩🇪консульствам НЕ ВИЗНАВАТИ російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Danke für die Solidarität @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/O9nGehILss — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 10, 2019

У вересні газета Bild 24 повідомила, що за майже пів року, що минули після путінського паспортного указу, МЗС Німеччини видало власникам російських паспортів близько 100 тисяч віз. При цьому не відомо, скільки з цього числа припадає на мешканців ОРДЛО.

У МЗС Німеччини тоді заявили, що не знають жодного випадку, коли власники подібних паспортів отримали б візи.

3 жовтня Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій розіслали державам-членам ЄС і країнам Шенгенської зони, що не входять в ЄС, рекомендації по опрацюванню віз, які видають жителям непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей.