Турецькі війська продовжують наступ у Сирії проти курдів

Туреччина заявила про успішне просування своїх військ на території Сирії протягом першої доби операції "Джерело миру".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.

"Операція "Джерело миру" успішно тривала протягом ночі як з повітря, так і на землі. Були захоплені заздалегідь визначені цілі. Операція триває, як було заплановано", - заявили у Міноборони Туреччини.

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Протягом доби авіація та артилерія завдали удари по 181 об'єкту курдських загонів у прикордонних районах Сирії. Турецькі війська продовжують просуватися в райони на схід від річки Євфрат на півночі Сирії.

Операція спрямована проти "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, що контролюють цей регіон країни. Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.

Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Туреччина планує переселити 2 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

Нагадаємо, Євросоюз закликав Туреччину припинити односторонню військову операцію на північному сході Сирії.