У Британії показали новий дизайн найпопулярнішої банкноти в 20 фунтів

Банк Англії оприлюднив новий дизайн найпоширенішої банкноти Великої Британії номіналом 20 фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

На одній стороні банкноти традиційно зображена королева Сполученого Королівства Єлизавета II, портрет якого розміщується на банкнотах всіх номіналів.

З іншої сторони зображений автопортрет відомого англійського художника, аквареліста та графіка Вільям Тернер, який був створений у 1799 році, і одна з найвідоміших його картин - "Останній рейс "Тімірера", яку можна побачити в британській Національній галереї.

Цитата на банкноті - "Світло - це колір" - походить з лекції Тернера 1818 року в Королівській академії, де він вперше виставлявся у віці 15 років.

Банк Англії характеризує банкноту як найбільш захищену від підробок, її введуть в обіг 20 лютого наступного року.

Банкнота у 20 фунтів є найбільш розповсюдженою у Британії, їх близько двох мільярдів у фінансовій системі країни. Цю банкноту також найбільше підроблюють.

Банк Англії виявив 228 000 підроблених банкнот у першій половині року, з них 201 000 - банкноти 20 фунтів.