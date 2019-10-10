В Британии показали новый дизайн популярной банкноты в 20 фунтов

Банк Англии обнародовал новый дизайн самой распространенной банкноты Великобритании номиналом 20 фунтов стерлингов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На одной стороне банкноты традиционно изображена королева Соединенного Королевства Елизавета II, портрет которой есть на банкнотах всех номиналов.

С другой стороны – автопортрет известного английского художника, акварелиста и графика Уильяма Тернера, который был создан в 1799 году, и одна из самых известных его картин - "Последний рейс "Тимирера", которую можно увидеть в британской Национальной галерее.

Цитата на банкноте - "Свет - это цвет" - происходит из лекции Тернера 1818 в Королевской академии, где он впервые выставлялся в возрасте 15 лет.

Банк Англии характеризует банкноту как наиболее защищенную от подделок, ее введут в обращение 20 февраля следующего года.

Банкнота в 20 фунтов – самая распространенная в Британии, их около двух миллиардов в финансовой системе страны. Эту банкноту также всего подделывают.

Банк Англии обнаружил 228 тысяч поддельных банкнот в первой половине года, из них 201 тысяча - банкноты 20 фунтов.