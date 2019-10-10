Нідерланди не голосуватимуть за послаблення санкцій проти РФ без "Мінська"

Уряд Нідерландів не має наміру підтримувати ані зняття, ані послаблення санкцій проти РФ доти, доки Росія не продемонструє реальний прогрес у виконанні "Мінська".

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок після переговорів з українським колегою в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, Нідерланди виключають можливість послаблення санкцій, якщо не буде виконання Мінських угод з боку РФ.

"Нідерланди не дозволять, щоби санкції проти РФ були послаблені без належної реалізації Мінських угод", - зазначив глава МЗС Нідерландів.

"Санкції запроваджені після анексії Криму та після всіх дій, які здійснила Росія на Сході України. Можливість зняття або полегшення санкцій буде залежати від поведінки та дій Росії", - додав він.

Нагадаємо, напередодні Стефан Блок зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським.

У пресслужбі глави держави повідомили, що Зеленський поінформував Блока про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.

Як відомо, Євросоюз в грудні повинен ухвалити рішення щодо продовження економічних санкцій проти Росії.