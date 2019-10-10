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Нидерланды не будут голосовать за ослабление санкций против РФ без "Минска"

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Нидерланды не будут голосовать за ослабление санкций против РФ без "Минска"

Четверг, 10 октября 2019, 13:15

Правительство Нидерландов не намерено поддерживать ни снятие, ни ослабление санкций против РФ, пока Россия не продемонстрирует реальный прогресс в выполнении Минских договоренностей.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок после переговоров с украинским коллегой в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, Нидерланды исключают возможность ослабления санкций, если не будет выполнения Минских соглашений со стороны РФ.

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"Нидерланды не позволят, чтобы санкции против РФ были ослаблены без надлежащей реализации Минских соглашений", - отметил глава МИД Нидерландов.

"Санкции введены после аннексии Крыма и после всех действий, которые совершила Россия на Востоке Украины. Возможность снятия или облегчения санкций будет зависеть от поведения и действий России", - добавил он.

Напомним, накануне Стефан Блок встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

В пресс-службе главы государства сообщили, что Зеленский сообщил Блоку о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Как известно, Евросоюз в декабре должен принять решение относительно продления экономических санкций против России.

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