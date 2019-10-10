Зеленский о выдаче Цемаха: все понимают, что я был прав

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Нидерланды с пониманием отнеслись к решению выдать России бывшего боевика так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к сбиванию самолета MH17.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский рассказал журналистам во время пресс-марафона в Киеве в четверг.

Зеленский отметил, что накануне встречался с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком. По его словам, они обсудили выдачу Цемаха России.

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"Они знают, они понимают, почему у меня было такое решение. Они знали, что у меня будет такое решение. Я их предупредил и дал все возможности, которые мы могли как власть им предоставить, для любых следственных действий до этого", - сказал глава государства.

"Они знают мои приоритеты - это граждане Украины. Они знают и наше отношение к этой трагедии, как мы их поддерживаем, как наши следственные группы их поддерживают - мы действительно много с ними работаем по MH17. Они знают. Все понимают, что я был прав", - добавил президент.

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Напомним, объединенная следственная группа назвала Владимира Цемаха одним из четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета рейса MH17.

Владимира Цемаха выдали РФ в рамках так называемого "большого обмена" удерживаемыми лицами в сентябре.

В четверг глава МИД Нидерландов заявил, что считает понятным решение Украины о выдаче России Владимира Цемаха в рамках обмена, хотя и сожалеет о том, что Украина приняла такое решение.

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