Пристайко вибачився перед Нідерландами через зрив зустрічі Зеленського з Рютте

Зустріч Володимира Зеленського із прем’єром Нідерландів Марком Рютте, запланована у Нью-Йорку, не відбулася з вини України, однак це не мало на меті жодних дипломатичних жестів.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільній пресконференції з нідерландським колегою, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Міністр визнав, що переговори Зеленський-Рютте стояли у графіку обох політиків на полях Генасамблеї ООН у вересні.

"Дійсно, зустріч була запланована. На превеликий жаль, суто з технічних причин вона не відбулася, і це сталося через неорганізованість та проблеми з української сторони. Нідерландська сторона була готова (до переговорів)", - пояснив він.

Пристайко не став уточнювати, в чому полягали ці проблеми, додавши що "у Нью-Йорку (на ГА ООН) це, на жаль, трапляється". Між тим, з власних джерел "Європейська правда" дізналася, що переговори із Рютте наклалися на зустріч Зеленського із Меркель, яка затягнулася.

Міністр під час пресконференції окремо публічно вибачився перед нідерландською стороною.

"Ми приносимо свої вибачення і намагатимемося організувати таку зустріч ближчим часом. Повірте мені, нічого, ніяких дипломатичних жестів тут не було - суто технічна неможливість з’єднати дві делегації", - пояснив він.

Глава МЗС Нідерландів Стефан Блок додав, що у середу під час візиту до Києва він провів зустріч із Зеленським.