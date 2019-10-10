Австрія: Курц виключив варіант коаліції з "друзями Путіна"

Себастьян Курц звузив свої варіанти для формування наступного уряду Австрії, заявивши, що "поважає" рішення націоналістичної "Партії свободи" (FPÖ) відмовитись від претендування на участь у коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

Колишній канцлер, якому президент Александр ван дер Беллен доручив шукати партнера в парламенті для нового уряду Австрії, продовжить переговори з іншими трьома партіями, які всі сигналізували про те, що вони готові вступити в коаліцію, заявив Курц.

"Партія свободи" вже чітко сказала, що результат виборів - це не мандат на владу", - заявив Курц. Він "залишиться на зв’язку з іншими лідерами партій і продовжить переговори наступного тижня".

Дострокові вибори до Національної ради Австрії пройшли 29 вересня. Народна партія Курца перемогла з 37,5% голосів.

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Як відомо, австрійська ультраправа "Партія свободи" з грудня 2017 року була членом коаліційного уряду в Австрії. У грудні 2016 року партія підписала п'ятирічний контракт про співпрацю з путінською "Єдиною Росією". Члени партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ, а також незаконно відвідували анексований Росією Крим.

У травні цьогоріч екслідер FPÖ Гайнц-Крістіан Штрахе пішов у відставку з посади віцеканцлера через так звану справу "Ібіци", яка закінчилася також падінням уряду Себастіана Курца та оголошенням дострокових виборів 29 вересня.

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