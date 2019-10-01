Скандальний екслідер ультраправих Австрії іде з політики

Ексвіцеканцлер Австрії і колишній лідер ультраправої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе оголосив, що виходить з партії та повністю залишає політику.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF, з такою заявою перед журналістами Штрахе виступив у вівторок.

За його словами, він не тільки припинить будь-яку політичну діяльність, але й більше не буде прагнути жодних політичних функцій. Штрахе каже, що тепер хоче зосередитися на своїй сім'ї.

Штрахе знову відкинув усі звинувачення у причетності до схеми розкрадання партійних коштів. Він відмовився відповідати на запитання преси.

Заява Штрахе пролунала через два дні після дострокових виборів у Австрії, на яких абсолютну перемогу здобула Народна партія Себастіана Курца. Партія свободи втратила майже 10% підтримки, що пов'язують саме з фігурою Штрахе.

Зараз Курц веде перемовини з усіма партіями про утворення коаліції. Раніше він не відкидав можливості знову вступити в коаліцію з Партією свободи, яка розвалилася весною через так звану "справа Ібіци".

Скандал вибухнув після оприлюднення відеозаписів, які демонстрували, як Штрахе домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку партії.

Перед виборами 29 вересня Партія свободи змінила лідера, сподіваючись, що це допоможе повернути довіру виборців.

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