Зеленський обіцяє на "нормандській зустрічі" запитати Путіна про Крим

Президент Володимир Зеленський заявив, що планує підняти питання анексії Криму на майбутній зустрічі в "нормандському форматі" та почути відповідь Російської Федерації.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський розповів журналістам під час пресмарафону в Києві у четвер.

Зеленський зазначив, що йому дуже не подобається те, що "про Крим навіть в Мінську ніхто не говорив", і в нормандському форматі "в принципі теж не вирішувалось це питання".

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"Але Мінськ зовсім не стосується Криму, на жаль. Тому якимось чином ми повинні, не виходячи з Мінська, не виходячи з нормандського формату, повернути питання Криму", - сказав він.

"З приводу Криму я обов'язково на зустрічі в нормандському форматі поставлю це питання. Тому що я жодного разу не чув відповіді лідерів. Так, нас всі підтримують. Так, санкційна політика Німеччини, Франції... Ніхто не бачить, як Крим може повернутися до нас. Потрібно ставити це питання і почути відповідь від Російської Федерації", - додав Зеленський.

Він висловив розчарування, що за останні 5 років питання повернення Криму стало непріоритетним, і підкреслив, що санкції з РФ не можна знімати, поки це питання не буде вирішено.

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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель раніше заявила, що передумови для саміту "нормандської четвірки" створені і він відбудеться у Парижі.

Дата зустрічі станом на сьогодні ще не визначена.