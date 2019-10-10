Зеленский обещает на "нормандской встрече" спросить Путина про Крым

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует поднять вопрос аннексии Крыма на предстоящей встрече в "нормандском формате" и услышать ответ Российской Федерации.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский рассказал журналистам во время пресс-марафона в Киеве в четверг.

Зеленский отметил, что ему очень не нравится то, что "о Крыме даже в Минске никто не говорил", и в нормандском формате "в принципе тоже не решался этот вопрос".

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"Но Минск совсем не касается Крыма, к сожалению. Поэтому каким-то образом мы должны, не выходя из Минска, не выходя из нормандского формата, вернуть вопрос Крыма", - сказал он.

"По поводу Крыма я обязательно на встрече в нормандском формате поставлю этот вопрос. Потому что я ни разу не слышал ответа лидеров. Да, нас все поддерживают. Да, санкционная политика Германии, Франции... Никто не видит, как Крым может вернуться к нам. Нужно поднимать этот вопрос и услышать ответ от Российской Федерации", - добавил Зеленский.

Он выразил разочарование тем, что за последние пять лет вопрос возвращения Крыма стал неприоритетным, и подчеркнул, что санкции с РФ нельзя снимать, пока этот вопрос не будет решен.

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Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что условия для саммита "нормандской четверки" созданы и он состоится в Париже.

Дата встречи на сегодня еще не определена.