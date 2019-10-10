Франція викликала посла Туреччини через наступ у Сирії

Французьке міністерство закордонних справ у четвер викликало на зустріч посла Туреччини на тлі хвилі міжнародної критики щодо рішення Анкари розпочати наступ проти курдів на півночі Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на дипломатичне джерело.

"Посол буде викликаний сьогодні вдень після наступу на Сирію", - заявило джерело, виступаючи за умови анонімності.

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Турецькі війська та їх сирійські союзники атакували курдські ополчення на північному сході Сирії у середу. Вони почали завдавати ударів з повітря та артилерії, перш ніж розпочати транскордонну наземну операцію.

Туреччина заявляє, що її сили вбили вже понад 100 бойовиків під час штурму курдських загонів.

Від початку операції тисячі людей втекли з міста Рас-ель-Айн у провінцію Хасака.

Операція спрямована проти "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, що контролюють цей регіон країни. Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.