Франція викликала посла Туреччини через наступ у Сирії
Французьке міністерство закордонних справ у четвер викликало на зустріч посла Туреччини на тлі хвилі міжнародної критики щодо рішення Анкари розпочати наступ проти курдів на півночі Сирії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на дипломатичне джерело.
"Посол буде викликаний сьогодні вдень після наступу на Сирію", - заявило джерело, виступаючи за умови анонімності.
Турецькі війська та їх сирійські союзники атакували курдські ополчення на північному сході Сирії у середу. Вони почали завдавати ударів з повітря та артилерії, перш ніж розпочати транскордонну наземну операцію.
Туреччина заявляє, що її сили вбили вже понад 100 бойовиків під час штурму курдських загонів.
Від початку операції тисячі людей втекли з міста Рас-ель-Айн у провінцію Хасака.
Операція спрямована проти "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, що контролюють цей регіон країни. Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.