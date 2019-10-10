Франция вызвала посла Турции из-за наступления в Сирии

Французское министерство иностранных дел в четверг вызвало на встречу посла Турции на фоне волны международной критики относительно решения Анкары начать наступление против курдов на севере Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

"Посол будет вызван сегодня днем ​​после наступления на Сирию", - заявил источник, выступая на условиях анонимности.

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Турецкие войска и их сирийские союзники атаковали курдские ополчения на северо-востоке Сирии в среду. Они начали наносить удары с воздуха и артиллерии, прежде чем начать трансграничную наземную операцию.

Турция заявляет, что ее силы убили уже более 100 боевиков во время штурма курдских отрядов.

С начала операции тысячи людей бежали из города Рас-эль-Айн в провинцию Хасака.

Операция направлена ​​против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.