Франція закликала до екстреної зустрічі країн антитерористичної коаліції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав до екстреного засідання учасників коаліції, створеної для боротьби з "Ісламською державою", щоб обговорити наступ Туреччини проти курдських повстанців на півночі Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ле Дріан заявив, що коаліція, в яку входять понад 30 країн, повинна обговорити цілу низку питань, оскільки "Ісламська держава" може скористатися змінами на місцях для свого відродження.

"Вона (коаліція) має сьогодні сказати, що ми будемо робити, як ви, Туреччина, хочете діяти і як ми забезпечимо безпеку місць, де містяться бойовики? Все повинно увійти до тем обговорення, щоб нам стало зрозуміло", - сказав Ле Дріан.

Турецька військова операція "Джерело миру" проти сирійських курдських ополчень, яку країна розпочала в середу, викликала хвилю різкої критики західних союзників. ЄС закликав Анкару припинити наступ.

Багато країн занепокоєні тим, що наступ на курдів може сприяти відродженню сил "Ісламської держави".

Ердоган стверджує, що військова операція Туреччини в Сирії "гарантує всьому світу", що "Ісламська держава" не зможе знову панувати в регіоні.