Франция призвала к экстренной встрече стран антитеррористической коалиции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к экстренному заседанию участников коалиции, созданной для борьбы с "Исламским государством", чтобы обсудить наступление Турции против курдских повстанцев на севере Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ле Дриан заявил, что коалиция, в которую входят более 30 стран, должна обсудить целый ряд вопросов, поскольку "Исламское государство" может воспользоваться изменениями на местах для своего возрождения.

"Она (коалиция) должна сегодня сказать, что мы будем делать, как вы, Турция, хотите действовать и как мы обеспечим безопасность мест, где содержатся боевики? Все должно войти в темы обсуждения, чтобы нам стало понятно", - сказал Ле Дриан.

Турецкая военная операция "Источник мира" против сирийских курдских ополчений, которую страна начала в среду, вызвало волну резкой критики западных союзников. ЕС призвал Анкару прекратить наступление.

Многие страны обеспокоены тем, что наступление на курдов может способствовать возрождению сил "Исламского государства".

Эрдоган утверждает, что военная операция Турции в Сирии "гарантирует всему миру", что "Исламское государство" не сможет вновь господствовать в регионе.