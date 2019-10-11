У Німеччині солдата звільнили за відмову потиснути жінці руку

Солдат Бундесверу відмовився потиснути руку жінці - і був за це звільнений зі служби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Вищий адміністративний суд федеральної землі Рейнланд-Пфальц в Кобленці, в якому солдат спробував оскаржити своє звільнення, розцінив його вчинок як ознаку "процесу радикалізації на релігійній основі" і підтвердив законність звільнення.

Сам солдат називав свої дії "відправленням релігійного культу", проте суд відмовився послухати його аргументи.

"Вказівки позивача на те, що його поведінка щодо жінок могла мати інші мотиви, у світлі його послідовного сповідування ісламу варто розглядати як спробу вигородити себе", - вирішив суд, зазначивши, що погляди солдата суперечать основоположному принципу рівності між чоловіком і жінкою.

При цьому суд спростував твердження позивача про те, що причиною його звільнення стали забобони щодо мусульман. Незважаючи на відсутність приписів потискати руку жінкам, поведінка звільненого зі служби солдата свідчило про брак поваги до військовослужбовиць, що ставило під загрозу єдність і боєздатність Бундесверу, постановив суд. Заявка на подання апеляції була відхилена.